Паблики и пользователи в Сети сообщают якобы о минировании всего Киева. В полиции эту информацию опровергли - говорят, что "заминирвоно" ряд объектов в столице.

В среду, 16 февраля, на электронную почту СБУ поступило анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Киеве. В частности неизвестный сообщил о минировании школ и ТРЦ.

Об этом сообщили Obozrevatel ссылаясь на источники в пресс-службе столичной полиции.

Неизвестный не уточнил сколько именно объектов было заминировано, но отметил, что они расположены в Шевченковском, Оболонским и Голосеевском районах столицы. В частности, это школы, ТРЦ и здания судов.

Правоохранители приступили к проверке информации. На места выехали кинологи и взрывотехники. Стоит отметить, что в городе на протяжении нескольких месяцев регистрировали сообщения о минировании образовательных учреждений.

Последнее так называемое минирование произошло 31 января, когда неизвестный сообщил о минировании нескольких столичных школ, а также аэропорта "Жуляны" и железнодорожного вокзала. Информация также поступила к правоохранителям на электронную почту.

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