В среду, 16 февраля, на электронную почту СБУ поступило анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Киеве. В частности неизвестный сообщил о минировании школ и ТРЦ.
Об этом сообщили Obozrevatel ссылаясь на источники в пресс-службе столичной полиции.
Неизвестный не уточнил сколько именно объектов было заминировано, но отметил, что они расположены в Шевченковском, Оболонским и Голосеевском районах столицы. В частности, это школы, ТРЦ и здания судов.
Правоохранители приступили к проверке информации. На места выехали кинологи и взрывотехники. Стоит отметить, что в городе на протяжении нескольких месяцев регистрировали сообщения о минировании образовательных учреждений.
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Последнее так называемое минирование произошло 31 января, когда неизвестный сообщил о минировании нескольких столичных школ, а также аэропорта "Жуляны" и железнодорожного вокзала. Информация также поступила к правоохранителям на электронную почту.
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