Самая распространенная причина гибели на воде – несоблюдение техники безопасности, а именно купание в не оборудованных для этого местах и переоценка своих возможностей.

В Печерском районе столицы на улице Набережной вблизи моста Метро обнаружили труп темнокожего мужчины. Об этом сообщили на странице Facebook "Вартові Експресо".

Водолазы достали обнаженное тело из реки Днепр. Пока неизвестно біло ли это убийство или самоубийство. По предварительной информации умершему мужчине было около 30 лет.

На месте трагедии сейчас работает наряд полиции. Все детали и причины трагедии установит следствие.

Стоит отметить, что самая распространенная причина гибели на воде – несоблюдение техники безопасности, а именно купание в не оборудованных для этого местах и переоценка своих возможностей.

За 2010 год в Украине утонули 3 тысячи 191 человек, в 2011 году этот показатель снизился до 2 тысяч 594 человек. В 2012 году было зафиксировано на 4,1% больше смертей на воде – утонули 2,7 тысячи человек.

В 2020 году на водоемах погибли 1 тысяча 469 человек, это на 5,4% меньше показателя 2019-го.

Напомним, судно с людьми затонуло, десятки погибших и только трое выживших.

Как Politeka писала, люди провалились под лед на Днепропетровщине.

Также Politeka рассказывала, беда случилась с харьковчанами на мосту в центре города.



