На фото видно, что из-за непогоды бульвар Тараса Шевченко превратился в озеро, а движение общественного транспорта здесь было временно остановлено.

В социальной сети Facebook на странице сообщества "Старые фото Киева" опубликовали уникальный снимок.

В июле 1977-го года в Киеве прошел сильнейший дождь, который затопил центральные улицы столицы. На снимках фотографу удалось запечатлить происходящее 45 лет назад.

"Бульвар Тараса Шевченко после ливня в июле 1977 года", – говорится в сообщении.

На фото видно, что из-за непогоды бульвар Тараса Шевченко превратился в озеро, а движение общественного транспорта здесь было временно остановлено. Троллейбусы стоят, ведь они просто не смогли преодолеть водное препятствие. Правда нашелся смельчак на автомобиле ГАЗ, который повел машину через воду.

Украинцы в комментариях были поражены таким количеством воды, которая затопила бульвар Тараса Шевченко. Многие даже не знали, что такой сильный потоп был в 1977 году. Другие вспомнили, как это было: "Свежестью пахнет от фото", "Весь ужас тогда и был в районе площади Победы, куда вода сходила со всех верхов. Транспорт вечером еле проезжал", "Помню тот ливень. Шли по Печерску почти по колено в воде".

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