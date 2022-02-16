В социальной сети Facebook на странице сообщества "Старые фото Киева" опубликовали уникальный снимок.
В июле 1977-го года в Киеве прошел сильнейший дождь, который затопил центральные улицы столицы. На снимках фотографу удалось запечатлить происходящее 45 лет назад.
"Бульвар Тараса Шевченко после ливня в июле 1977 года", – говорится в сообщении.
На фото видно, что из-за непогоды бульвар Тараса Шевченко превратился в озеро, а движение общественного транспорта здесь было временно остановлено. Троллейбусы стоят, ведь они просто не смогли преодолеть водное препятствие. Правда нашелся смельчак на автомобиле ГАЗ, который повел машину через воду.
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Украинцы в комментариях были поражены таким количеством воды, которая затопила бульвар Тараса Шевченко. Многие даже не знали, что такой сильный потоп был в 1977 году. Другие вспомнили, как это было: "Свежестью пахнет от фото", "Весь ужас тогда и был в районе площади Победы, куда вода сходила со всех верхов. Транспорт вечером еле проезжал", "Помню тот ливень. Шли по Печерску почти по колено в воде".
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