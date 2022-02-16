В Киеве по сравнению с предыдущей неделей повысился уровень загрязнения воздуха формальдегидом и диоксидом азота. Превышены и другие допустимые показатели.
Об этом сообщается на сайте Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
По данным наблюдений на стационарных постах ЦГО в воздухе Киева зафиксировали превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций: взвешенных веществ; диоксида азота и формальдегида.
- взвешенных веществ (пыли) – в 1,1-1,2 раза на Бессарабской площади;
- диоксида азота – в 4,2-4,3 раза на площади Победы, улицы Семена Скляренко; в 3,7-3,8 раза – на Бессарабской площади и улице Каунасской; в 2,9-3,5 раза на всех других постах, за исключением проспекта Науки, 37, где превышений не наблюдалось;
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- формальдегида – в 2,5-3,0 раза – на улице Каунасской, площадях Бессарабской, Победы, Демеевской, проспекте Победы (район метро Святошино) и улице Александра Довженко; в 1,2-2,4 раза – на всех других постах города.
Загрязнение воздуха вызывает и усугубляет ряд заболеваний - от астмы до рака, болезней легких и болезней сердца.
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