Подземный переход на Шулявке находится в плачевном состоянии - местные показали фото с места.

Как сообщает Телеграм-канал "Киев без цензуры", на стенах перехода местами обита плитка.

"Состояние подземного перехода на Шулявке. С потолка протекает вода, со стен осыпалась плитка, переход убирают торгаши, которые там незаконно торгуют", –говорится в сообщении.

На фото видно, что потолок с облезлой краской.

К слову, в самом центре Киева в переходе на Майдане Независимости протекал потолок - появились фото.

Так, в переходе на Майдане Независимости ситуацию с протекающим потолком спасали ведрами.

Кроме того, потолок протекал возле магазина, который расположен в переходе.

“Подставили ведро, но оно ситуацию не спасает – течет не в одном месте, лужа огромная. То же самое сделали и в магазине "Ева", который расположен в этом же переходе – подставили ведро просто на входе”, – говорилось в сообщении.

Судя по кадрам, в переходе действительно была огромная лужа воды.

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