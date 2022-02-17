В школе №9 в Броварах под Киевом разгорелся конфликт между мамой первоклассника и учительницей. По словам женщины, педагог вытолкала ее сына из кабинета, свидетелем чего и она стала.
О конфликте рассказала мама мальчика в Facebook-сообществе "Батьки SOS".
Мама Татьяна Иванова рассказала, что ее сын Серафим учится в 1 классе броварской школы №9. Она призналась, что с его классным руководителем Ларисой Дорошенко у них сложились очень напряженные отношения - почему, она не уточнила.
C начала учебного года было уже несколько конфликтных ситуаций. По словам мамы мальчика, учительница в нескольких случаях не разбираясь называла его виновным и "упорно рекомендовала" родителям перевести его на индивидуальное обучение.
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После зимних каникул произошел еще один инцидент. Учительница позвонила маме ученика и попросила немедленно забрать сына из школы, потому что он якобы неадекватно себя ведет.
"Я за минут 15 приехала в школу и увидела картину, где учитель выталкивает в коридор сына (при этом сын спокоен – не кричит, не истерит)", – признается мама первоклассника.
Обосновала свои действия учительница тем, что ей нужно проводить урок. А мальчика она выталкивает, потому что на перемене произошел конфликт между ним и другим учеником.
После этого инцидента мама первоклассника обратилась с заявлением в районное управление образования и науки Броварского городского совета.
Напомним, что маму попросили не приводить ребенка на уроки, детали скандального случая.
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