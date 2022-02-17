В Днепровском районе Киева застолье превратилось в поножовщину. Так, во время конфликта на улице Попудренко, 40, гость ударил ножом в живот жителя квартиры из-за ревности. Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.
По словам соседей, женщина, которая живет в квартире, ведет аморальный образ жизни. Она арендовала одну из квартир дома совместно с мужчинами-иностранцами.
"В этот вечер к ней пришел мужчина, гражданин Азербайджана с которым они совместно распивали алкоголь и у него возник конфликт с одним из жителей квартиры, в результате чего последний получил ножевое ранение в живот", – говорится в сообщении.
На место конфликта вызвали полицию и скорую помощь. К тому времени злоумышленник уже скрылся с места преступления. Врачи госпитализировали потерпевшего в больницу.
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Все участники конфликта были пьяны, что, по мнению правоохранителей, стало его основной причиной и тяжких последствий. Злоумышленнику могут сообщить о подозрении в причинении умышленных тяжких телесных повреждений по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины.
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