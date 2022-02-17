Самой большой неожиданностью внезапное извержение стало для автомобилистов и пешеходов, которым трудно передвигаться по той части дороги.

В Киеве на Теремках возле Ипподрома прорвало трубу. В результате из-под земли забил мощный гейзер, который мешал людям спокойно пройти по улице.

Об этом сообщил паблик "Киев Сейчас" и обнародовал соответствующее видео.

"На Ипподроме прорвало трубу", - говорится в сообщении под видео.

На кадрах можно увидеть фонтан высотой с многоэтажку, который вырвался мгновенно. Самой большой неожиданностью внезапное извержение стало для автомобилистов и пешеходов. Видимость для автомобилистов в том месте ухудшилась, ведь из-за горячей воды, дорогу окутал пар.

В комментариях пользователи сети отметили, что недавно там проводили ремонт труб. Другие возмущались, что люди снимают все на видео. Были и те, кто отмечал, что в этом месте постоянно случаются прорывы труб: "Так недавно они ж там рыли месяца три назад", "А той манде лишь бы сфоткать и быстро выложить, глупые люди", "Там всегда так, уже не один десяток лет происходит".

Напомним, что в Киеве для школьников проезд останется бесплатным лишь с новым документом.

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