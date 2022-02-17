В Украине ежегодно пропадают около 14 тысяч маленьких детей. Но, согласно официальной статистике в Украине, в 97% случаев детей находят в первые же сутки.

Полиция Киевщины разыскивает малолетнего Тимура Блозова, который пропал по дороге в школу. Об этом сообщает Белоцерковское районное управление полиции.

Пропал 10-летний мальчик 17 февраля, в городе Белая Церковь. Известно, что около 8 часов утра Тимур Блозов пошел на занятия в школу № 6, но в учебном заведении не появился.

Сотрудники полиции Белой Церкви уже начали активные поиски ученика, но просят всех, кто может помочь в поисках не игнорировать эту информацию.

Рост пропавшего Тимура примерно 147-150 см, у него среднее телосложение, темные волосы и голубые глаза. В день исчезновения он был одет в синюю длинную куртку, серую шапку, черные кроссовки и темно-синие джинсы. С собой у него был рюкзак под камуфляж.

При получении любой информации относительно возможного места нахождения парня в полиции просят звонить по номеру спецлинии полиции «102».

Полиции призывает родителей не оставлять детей без присмотра взрослых, поскольку иногда это может иметь трагические последствия.

Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.

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