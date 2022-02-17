Полиция Киевщины разыскивает малолетнего Тимура Блозова, который пропал по дороге в школу. Об этом сообщает Белоцерковское районное управление полиции.
Пропал 10-летний мальчик 17 февраля, в городе Белая Церковь. Известно, что около 8 часов утра Тимур Блозов пошел на занятия в школу № 6, но в учебном заведении не появился.
Сотрудники полиции Белой Церкви уже начали активные поиски ученика, но просят всех, кто может помочь в поисках не игнорировать эту информацию.
Рост пропавшего Тимура примерно 147-150 см, у него среднее телосложение, темные волосы и голубые глаза. В день исчезновения он был одет в синюю длинную куртку, серую шапку, черные кроссовки и темно-синие джинсы. С собой у него был рюкзак под камуфляж.
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При получении любой информации относительно возможного места нахождения парня в полиции просят звонить по номеру спецлинии полиции «102».
Полиции призывает родителей не оставлять детей без присмотра взрослых, поскольку иногда это может иметь трагические последствия.
Напомним, что 18-летняя Ирина поехала к подруге и не вернулась, поиски идут почти неделю.
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