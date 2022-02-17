16 февраля, на стоянке в одном из автомобилей нашли тело мужчины. Это произошло в Печерском районе Киева на улице Круглоуниверситетской, 13. Об этом сообщает интернет-издание Obozrevatel ссылаясь на информацию из собственных источников.
"Тело мужчины заметил неравнодушный прохожий и вызвал правоохранителей. Предварительно, следов насилия обнаружено не было. Умершего отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установит причины смерти", – сказано в сообщении.
В Телеграм-канале dtp.kiev, опубликовали снимки с места трагедии. Кроме того, авторы канала уточнили, что следов насильственной смерти обнаружено не было. Уточняется, что мужчина прямо за рулем автомобиля на парковке скончался.
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"Возможно стало плохо, 90% таких случаях-инфаркт или инсульт. Понятно что от судьбы не убежишь но регулярные диспансеризаций, хотя бы раз в год после 40 лет, вы сможете снизить риск внезапных осложнений и смерти", - говорится в сообщении Телеграм-канала.
Напомним, тело обнаружили на детской площадке: появились фото с места загадочной трагедии в Киеве.
Как сообщала Politeka, тело мужчины нашли возле школы в Одессе, кадры: висело на баскетбольном кольце.
Также Politeka писала, что застреленное тело молодого парня нашли возле магазина: трагические детали из Одессы.