Случай произошел на Оболони в Киеве, перед выездом на мост. Автор поста призывает патрульную полицию наказать нарушителя.

Пробки в Киеве бывают часто и очень выматывают водителей. Один из водителей автомобиля BMW решил не ждать вместе с остальными в пробках и нашел дерзкий способ, как побыстрее ее объехать.

Инцидент попал на видео, запись опубликовал Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Так, чтобы не стоять в пробке, водитель объехал скопление машин по газону на разделительной полосе. Автор поста призывает патрульную полицию наказать нарушителя.

"Когда очень спешишь на защиту от вторжения. КА9185BI, уверенно обошел граждан. И я уверен, его потом без вопросов пустили городе и нескоренные. У вас есть номерной знак и видео нарушения, вы запросто можете найти и оштрафовать водителя чтобы другим было неповадно", – с юмором говорится в подписи к видео.

Случай произошел на Оболони в Киеве, перед выездом на мост. На опубликованном в сети видео видно, как автомобиль свернул с дороги на газон, проехал пробку и пытался вернуться в полосу. Неизвестно получилось ли у него это или же он так и остался стоять на газоне.

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