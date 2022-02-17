Пробки в Киеве бывают часто и очень выматывают водителей. Один из водителей автомобиля BMW решил не ждать вместе с остальными в пробках и нашел дерзкий способ, как побыстрее ее объехать.
Инцидент попал на видео, запись опубликовал Telegram-канал dtp.kiev.ua.
Так, чтобы не стоять в пробке, водитель объехал скопление машин по газону на разделительной полосе. Автор поста призывает патрульную полицию наказать нарушителя.
"Когда очень спешишь на защиту от вторжения. КА9185BI, уверенно обошел граждан. И я уверен, его потом без вопросов пустили городе и нескоренные. У вас есть номерной знак и видео нарушения, вы запросто можете найти и оштрафовать водителя чтобы другим было неповадно", – с юмором говорится в подписи к видео.
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Случай произошел на Оболони в Киеве, перед выездом на мост. На опубликованном в сети видео видно, как автомобиль свернул с дороги на газон, проехал пробку и пытался вернуться в полосу. Неизвестно получилось ли у него это или же он так и остался стоять на газоне.
Напомним, что украинская чемпионка мира попала в жуткое ДТП, видео: водитель поворачивал через три полосы.
Как Politeka сообщала, под Киевом пьяный водитель разбил пять авто и устроил скандал, видео.
Также Politeka писала, что произошло тройное ДТП на киевской трассе, от удара авто разлетелись в разные стороны.