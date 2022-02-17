В Киеве жители на Левом берегу пожаловались на зловонный запах, который витает вокруг. Местные предположили, что тот идет из канализации. Видео с доказательствами появилось в Telegram-канале Киев без цензуры.
"Киевляне жалуются на появление зловонного вещества в Днепре на левом берегу Киева в районе Русановских садов", - подписал видео автор.
В частности запах по Руссановке доносится из-за ветра. В то же время так бывает не всегда, часто никакого запаха не чувствуется, однако это не отрицает факт загрязнения реки.
На опубликованных кадрых видно, как нечистоты сливают прямо в Днепр. Вода становится мгновенно коричневой в том месте, куда попадают отходы. Когда было снято видео неизвестно.
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Стоит отметить, что киевский залив реки Днепр дошел до критического уровня загрязнения. Водоем полностью покрыт плесенью, а в самой реке, кроме того, очень много пластика.
Во время построения набережной, которую открыли в июле 2021 г. года весь мусор сбрасывали в реку. Неприятный запах люди там слышат основном после 20:00.
Напомним, что озеро превратилось в болото в киевском парке, кадры.
Как сообщала Politeka, техногенная катастрофа в Киеве, к берегу прибило мертвую рыбу.
Также Politeka писала, загрязнение Днепра достигло критического уровня, детали.