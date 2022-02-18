В Киевском метро мужчина едва не лишил пассажира жизни - появились детали происшествия.

Как сообщили в полиции Киева, 17 февраля на станции метро "Харьковская" между двумя пассажирами возник конфликт.

У одного из них было оружие.

Полицейские забрали пистолет у фигуранта и задержали мужчин. К счастью, никто не пострадал.

Выясняются обстоятельства происшествия.

В настоящее время проводятся следственные действия.

К слову, в метро Харькова пассажиры подрались из-за просьбы надеть маску, появились детали.

Так, в харьковском метрополитене подрались пассажиры. Очевидцы в соцсетях сообщают, что конфликт возник из-за отсутствия медицинской маски у одного из пассажиров.

Мужчина агрессивно отреагировал на просьбу надеть маску - тогда между пассажирами возникла ссора, которая переросла в драку.

Предварительно установлено, в потасовке стороны конфликта серьезно не пострадали.

Видео можно увидеть здесь.

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