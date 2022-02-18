Как сообщили в полиции Киева, 17 февраля на станции метро "Харьковская" между двумя пассажирами возник конфликт.
У одного из них было оружие.
Полицейские забрали пистолет у фигуранта и задержали мужчин. К счастью, никто не пострадал.
Выясняются обстоятельства происшествия.
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В настоящее время проводятся следственные действия.
К слову, в метро Харькова пассажиры подрались из-за просьбы надеть маску, появились детали.
Так, в харьковском метрополитене подрались пассажиры. Очевидцы в соцсетях сообщают, что конфликт возник из-за отсутствия медицинской маски у одного из пассажиров.
Мужчина агрессивно отреагировал на просьбу надеть маску - тогда между пассажирами возникла ссора, которая переросла в драку.
Предварительно установлено, в потасовке стороны конфликта серьезно не пострадали.
Видео можно увидеть здесь.
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