Как сообщили в ГСЧС, пожар произошел вечером 17 февраля на улице Петропавловской, что в Подольском районе.
На месте ЧП пожарные обнаружили, что огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже.
Спасатели во время ликвидации огня обнаружили тело мужчины 1975 года рождения.
Причину пожара и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.
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Ранее сообщалось, что 14 февраля, произошел пожар в двухэтажном здании. Это чрезвычайное происшествие случилось в Подольском районе Киева.
Огонь охватил площадь около 100 квадратных метров.
На место происшествия прибыли пожарные, которые сразу же приступили к тушению возгорани. Никакой информации о погибших или пострадавших не поступало.
Стоит отметить, что основными причинами пожара являются: неисправности в электрических сетях, нарушение технологического режима и мер пожарной безопасности (курение, разведение открытого огня, применение неисправного оборудования и т. п.).
Напомним, огонь охватил общежитие, дети оказались внутри.
Как сообщала Politeka, взрыв прогремел в жилом доме: появились данные о жертвах и фото несчастья.
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