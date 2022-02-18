В Киеве вспыхнула квартира в 3-этажном жилом доме - есть информация о погибших.

Как сообщили в ГСЧС, пожар произошел вечером 17 февраля на улице Петропавловской, что в Подольском районе.

На месте ЧП пожарные обнаружили, что огонь вспыхнул в одной из квартир на втором этаже.

Спасатели во время ликвидации огня обнаружили тело мужчины 1975 года рождения.

Причину пожара и обстоятельства трагедии устанавливают правоохранители.

Ранее сообщалось, что 14 февраля, произошел пожар в двухэтажном здании. Это чрезвычайное происшествие случилось в Подольском районе Киева.

Огонь охватил площадь около 100 квадратных метров.

На место происшествия прибыли пожарные, которые сразу же приступили к тушению возгорани. Никакой информации о погибших или пострадавших не поступало.

Стоит отметить, что основными причинами пожара являются: неисправности в электрических сетях, нарушение технологического режима и мер пожарной безопасности (курение, разведение открытого огня, применение неисправного оборудования и т. п.).

Напомним, огонь охватил общежитие, дети оказались внутри.

Как сообщала Politeka, взрыв прогремел в жилом доме: появились данные о жертвах и фото несчастья.

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