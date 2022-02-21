На странице сообщества "Клуб коренного киевлянина" в социальной сети Facebook был показан старый снимок Киева. На нем можно увидеть, как выглядел Крещатик около 150 лет назад.

"Крещатик 1870-х годов", – говорится в сообщении под архивным снимком.

В 1870-х годах улица Крещатик в Киеве в основном была застроена двохэтажными или трехэтажными зданиями. С самой высокой точки этой столичной местности можно было увидеть Софийский собор. На фото можно заметить, что центральная улица столицы уже тогда была плотно застроена.

Стоит отметить, что в комментариях под снимком собралось много восторженных комментариев - людям понравилось, как выглядела эта локация около 150 лет назад.

"Очень красиво", "Вау, атмосферно", "Смущает отсутствие природы, а это говорит о том, что незадолго была уничтожена видимая природа в виде деревьев", "Интересно видеть пустые холмы сразу за длинным зданием. А ведь не так давно, скажем лет пятьдесят тому назад, там была телевизионная вышка, телестудия", - писали пользователи сети.

Напомним, что Пуща-Водица в Киеве кардинально изменилась за 70 лет: как выглядела местность в 1950-х годах.

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