В ближайшее время погода будет довольно стабильная - переменная облачность, временами порывистый ветер и изредка осадки.

В столице после потепления, ожидаются дожди с мокрым снегом, а с середины недели — небольшое похолодание. Об этом сообщил портал Sinoptik.

В понедельник, 21 февраля, облачная погода продержится в Киеве весь день. Без осадков. Температура воздуха +2… +9. Ночью возможно пойдет небольшой дождь, а температура воздуха продержится на отметке +4.

Во вторник, 22 февраля, в Киеве будет +9 градусов. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Ночью прогнозируют мелкий дождь.

В среду, 23 февраля, днем температура воздуха будет +4 градуса, а ночью ожидается небольшой мороз -2. Весь день продержится облачная погода, без осадков.

В четверг, 24 февраля, в столице будет переменная облачность. Температура воздуха +1… +5.

В пятницу, 25 февраля, утро в Киеве будет солнечным, но днем небо затянет облаками. День порадует киевлян, прогнозируется погода без осадков. Температура воздуха +0… +5.

26-27 февраля, будет облачная погода, а в последний день недели возможен дождь. Столбики термометров покажут до +5.

Напомним, что дожди и солнце разделят Украину пополам, температура подскочит.

Как сообщала Politeka, дожди снова ворвутся в Украину, погода изменится.

Также Politeka писала, синоптики предупредили об опасности, ветер в Украине никак не уймется.