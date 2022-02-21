Полицейские обращаются с просьбой ко всем, кто может помочь в розыске ребенка, предоставить информацию по спецномерам.

В Киеве пропал 14-летний мальчик. Тимур Смачинский еще 18 февраля ушел из специализированного учебного заведения, но домой так и не вернулся. Полиция начала поиски, но пока безрезультатно.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. У ребенка есть проблемы со зрением.

К правоохранителям обратился отец 14-летнего мальчика. Он сообщил, что его сын пропал без вести. Мужчина рассказал, что мальчик не вернулся домой после уроков из школы-интерната по улице Николая Юнкерова в Оболонском районе.

"Было установлено, что около 16:00 Тимур Смачинский вместе со своими одноклассниками сел в трамвай № 12 на остановке вблизи школы-интерната. Впоследствии на остановке "Каланча" дети вышли, а парень поехал дальше", – рассказали в полиции.

Мобильный телефон пропавшего мальчика выключен, на связь с родными до настоящего времени он не выходит.

Полицейские обращаются с просьбой ко всем, кто может помочь в розыске ребенка, предоставить информацию по номерам: (044) 292-68-18, +38067-650-69-23, +38093-060-26-17 и 102.

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