В Киеве две компании мужчин устроили массовую драку - появились подробности происшествия.

Так, в Днепровском районе мужчины устроили массовую драку. Об этом сообщает местный канал в Telegram «Киев Оперативный».

Инцидент произошел на улице Андрея Малышко, возле гостиницы «Братислава».

Мужчин пытался рязнять один из очевидцев, но к нему подошел один из участников конфликта: «Они на девушку "стартуют", чего ты снимаешь».

Потасовка могла произойти по причине того, что одна из компаний цеплялась к девушке, а другая начала защищать ее.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, в Киевском метро мужчина едва не лишил пассажира жизни.

Как сообщили в полиции Киева, 17 февраля на станции метро "Харьковская" между двумя пассажирами возник конфликт.

У одного из них было оружие.

Полицейские забрали пистолет у фигуранта и задержали мужчин. К счастью, никто не пострадал.

Выясняются обстоятельства происшествия.

В настоящее время проводятся следственные действия.

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