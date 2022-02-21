Так, в Днепровском районе мужчины устроили массовую драку. Об этом сообщает местный канал в Telegram «Киев Оперативный».
Инцидент произошел на улице Андрея Малышко, возле гостиницы «Братислава».
Мужчин пытался рязнять один из очевидцев, но к нему подошел один из участников конфликта: «Они на девушку "стартуют", чего ты снимаешь».
Потасовка могла произойти по причине того, что одна из компаний цеплялась к девушке, а другая начала защищать ее.
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Видео можно увидеть здесь.
К слову, в Киевском метро мужчина едва не лишил пассажира жизни.
Как сообщили в полиции Киева, 17 февраля на станции метро "Харьковская" между двумя пассажирами возник конфликт.
У одного из них было оружие.
Полицейские забрали пистолет у фигуранта и задержали мужчин. К счастью, никто не пострадал.
Выясняются обстоятельства происшествия.
В настоящее время проводятся следственные действия.
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