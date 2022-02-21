В полиции выяснили, что водитель был пьян. Медицинское обследование показало наличие у мужчины в крови 2,76 промилле алкоголя.

В Фастовском районе Киевской области легковой автомобиль сбил четырех пешеходов. Об этом сообщили в полиции Киевской области, передает Киев Оперативный.

По данным правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие произошло в селе Большая Снитинка в воскресенье, 20 февраля. На улице Трудовой 33-летний водитель автомобиля Daewoo Sens наехал на четырех пешеходов.

В результате ДТП травмированы четверо молодых людей в возрасте от 17 до 20 лет. Пострадавших местных жителей с разными телесными повреждениями доставили в центральную больницу в Фастове.

В полиции выяснили, что водитель был пьян. Медицинское обследование показало наличие у мужчины в крови 2,76 промилле алкоголя. Правоохранители изъяли автомобиль и поместили транспорт на штраф-площадку. По факту ДТП открыли уголовное производство.

Согласно статистике, ДТП в ноябре и декабре 2021 года чаще всего происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости. Более 3 тысяч ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 – из-за нарушения правил проезда перекрестка, 451 – в результате езды в состоянии опьянения.

Напомним, что журналисты проекта "СтопКор" рассказали о ДТП с кортежем Ярославского.

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