Смена погоды раскрасила облака в невероятные цвета как над спальными районами, так и над центром украинской столицы.

В Киеве 21 февраля в течение дня была переменная облачность, солнце мало показывалось из-за туч. Но во время рассвета жители и гости города могли увидеть необычный "огненный" рассвет. Солнце засияло красными лучами.

Об этом сообщил Telegram-канал KIEVMAP.

"Сегодняшний огненный рассвет", – говорится в подписи к видеозаписи.

Красочные фото "горящего неба" над столицей поразили сеть. Некоторые киевляне тут же принялись гадать, что сулит такое явление. По словам одних, красное небо на закате - к ветру. Другие же уверены, что это признак наступающего похолодания.

Во многих частях света люди полагают, что красное небо вечером указывает на хорошую погоду, в то время как красное небо утром свидетельствует о приближении плохой погоды.

Пользователи сети восхитились увиденным и оставили много восторженных комментариев: "Краса", "К ветру. У меня уже дует и гудит", "Дай Бог сегодня огонь будет только со стороны солнца".

Напомним, что дожди и солнце разделят Украину пополам, температура подскочит.

Как сообщала Politeka, дожди снова ворвутся в Украину, погода изменится.

Также Politeka писала, синоптики предупредили об опасности, ветер в Украине никак не уймется.