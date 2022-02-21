В Киеве 21 февраля в течение дня была переменная облачность, солнце мало показывалось из-за туч. Но во время рассвета жители и гости города могли увидеть необычный "огненный" рассвет. Солнце засияло красными лучами.
Об этом сообщил Telegram-канал KIEVMAP.
"Сегодняшний огненный рассвет", – говорится в подписи к видеозаписи.
Красочные фото "горящего неба" над столицей поразили сеть. Некоторые киевляне тут же принялись гадать, что сулит такое явление. По словам одних, красное небо на закате - к ветру. Другие же уверены, что это признак наступающего похолодания.
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Во многих частях света люди полагают, что красное небо вечером указывает на хорошую погоду, в то время как красное небо утром свидетельствует о приближении плохой погоды.
Пользователи сети восхитились увиденным и оставили много восторженных комментариев: "Краса", "К ветру. У меня уже дует и гудит", "Дай Бог сегодня огонь будет только со стороны солнца".
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Как сообщала Politeka, дожди снова ворвутся в Украину, погода изменится.
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