В Киеве в понедельник, 21 февраля, в ближайшее время ожидаются порывы ветра до 15-18 метров в секунду, объявлен I уровень опасности, желтый.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
"В ближайшее время и до конца дня 21 февраля в Киеве ожидаются порывы ветра 15-18 м/с (I уровень опасности, желтый)", –говорится в сообщении спасателей и синоптиков.
В КГГА дали рекомендации, которые следует соблюдать жителям города во время сильного ветра. Так, стоит все окна плотно закрыть. На улице стоит держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев.
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Кроме того стоит в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии, чтобы защититься от непогоды. Стоит также избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
Тем временем в Киеве в понедельник, 21 февраля, облачная погода продержится весь день. Без осадков. Температура воздуха +2… +9. Ночью возможно пойдет небольшой дождь, а температура воздуха продержится на отметке +4.
Напомним, что дожди и солнце разделят Украину пополам, температура подскочит.
Как сообщала Politeka, дожди снова ворвутся в Украину, погода изменится.
Также Politeka писала, синоптики предупредили об опасности, ветер в Украине никак не уймется.