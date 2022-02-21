23 февраля на станции «Контрактовая площадь» начнется плановый ремонт, что важно знать пассажирам.

Так, плановый поочередный ремонт двух эскалаторов продлится до 16 мая 2022 года.

Об этом сообщили на Facebook-странице Киевского метрополитена.

Капитальный ремонт проводят после пробега в 150-160 тысяч км, подъемный механизм полностью разбирается, изношенные детали заменяются.

В метрополитене добавили, что за последние три недели эскалаторы киевского метро 165 раз останавливали во избежание травмирования пассажиров из-за их неосторожности.

Еще 94 раза-из-за попадания посторонних предметов, в частности монет, шапки и платья.

41 остановку пассажиры сделали без необходимости.

К слову, в киевском метро мужчина едва не лишил пассажира жизни - появились детали происшествия.

Как сообщили в полиции Киева, 17 февраля на станции метро "Харьковская" между двумя пассажирами возник конфликт.

У одного из них было оружие.

Полицейские забрали пистолет у фигуранта и задержали мужчин. К счастью, никто не пострадал.

Выясняются обстоятельства происшествия.

В настоящее время проводятся следственные действия.

Также мы писали ранее о ЧП в метро: движение поездов остановилось на полтора часа, детали.

Как сообщала Politeka, человеку стало плохо в вагоне: трагедия произошла в метро, что известно.

Кроме того Politeka писала о ЧП в Харькове, людей срочно эвакуировали: детали и кадры.