Так, плановый поочередный ремонт двух эскалаторов продлится до 16 мая 2022 года.
Об этом сообщили на Facebook-странице Киевского метрополитена.
Капитальный ремонт проводят после пробега в 150-160 тысяч км, подъемный механизм полностью разбирается, изношенные детали заменяются.
В метрополитене добавили, что за последние три недели эскалаторы киевского метро 165 раз останавливали во избежание травмирования пассажиров из-за их неосторожности.
Еще 94 раза-из-за попадания посторонних предметов, в частности монет, шапки и платья.
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41 остановку пассажиры сделали без необходимости.
К слову, в киевском метро мужчина едва не лишил пассажира жизни - появились детали происшествия.
Как сообщили в полиции Киева, 17 февраля на станции метро "Харьковская" между двумя пассажирами возник конфликт.
У одного из них было оружие.
Полицейские забрали пистолет у фигуранта и задержали мужчин. К счастью, никто не пострадал.
Выясняются обстоятельства происшествия.
В настоящее время проводятся следственные действия.
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