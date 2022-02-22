Смертельное ДТП произошло в Киеве на Богатырской, напротив пивзавода "Оболонь" - от полученных травм пешеход скончался на месте аварии.

Автомобиль Peugeot сбил мужчину. Трагедия произошла в ночь с 21 на 22 февраля в Оболонском районе Киева. Об этом сообщил Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Уточняется также, что трагический инцидент случился на улице Богатырской. Известно также, что от полученных травм пешеход скончался на месте аварии. На опубликованном фото можно увидеть, что рядом с местом аварии находится пешеходный переход. А стекло от удара спереди полностью разбито, скорее всего пешеход подлетел от удара в воздух и его выбросило на капот.

"Смертельное ДТП в Киеве на Богатырской, напротив пивзавода "Оболонь". Автомобиль Peugeot сбил человека насмерть. На месте работали полиция, медики и следственно-оперативная группа", – говорится в сообщении.

Обстоятельства и причины автопроисшествия установит полиция.

Согласно статистике, ДТП в ноябре и декабре 2021 года чаще всего происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости. Более 3 тысяч ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 – из-за нарушения правил проезда перекрестка, 451 – в результате езды в состоянии опьянения.

Напомним, что журналисты проекта "СтопКор" рассказали о ДТП с кортежем Ярославского.

Как сообщала Politeka, автобус с людьми перевернулся на обледеневшей дороге, много жертв и пострадавших.

Также Politeka писала, киевлянка протащила мужчину машиной около километра.