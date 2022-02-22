20 февраля возле одного из супермаркетов города Боярка 34-летний мужчина серьезно ранил свою гражданскую жену. О произошедшем стражей порядка проинформировал охранник магазина. На место происшествия сразу приехали полицейские и медики. Об этом сообщает полиция в Киевской области.
Полицейские установили, что ночью беременная женщина вместе с сожителем, уроженцем Мариуполя, находились возле магазина. Между мужчиной и группой незнакомых молодых людей возник конфликт, во время которого выходец с Востока ударил ножом свою 31-летнюю беременную жену.
С ранением грудной клетки женщину доставили в Киевскую областную клиническую больницу, где ее срочно прооперировали.
Правоохранители изъяли нож как вещественное доказательство и направили для проведения экспертизы.
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В настоящее время мужчину задержали в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В его крови обнаружили 2,1 промилле алкоголя. Отметим, такая концентрация достигается, если выпить примерно бутылку водки.
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