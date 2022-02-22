Ранее судимый мужчина пришел к соседке по улице и ударил ножом в шею. Нападение случилось в Борисполе Киевской области. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины.
По словам правоохранителей, в дом 51-летней местной жительницы пришел 41-летний знакомый и позвал на улицу поговорить. Когда женщина вышла во двор, гость заявил, что "пришел ее резать" и неожиданно нанес ножевое ранение в область шеи. После этого злоумышленник скрылся с места преступления.
Благодаря действиям медиков женщину удалось спасти. Тем временем, правоохранители нашли и задержали злоумышленника, у которого ранее неоднократно были проблемы с законом.
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Задержанному сообщили о подозрении в покушении на убийство. При процессуальном руководстве Бориспольской окружной прокуратуры злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении указанного преступления. Меру пресечения изберет суд.
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