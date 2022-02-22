Вандализм, то есть осквернение, повреждение или разрушение зданий и других сооружений, в том числе памятников, наказывается.

В Киеве вандалы снова осквернили памятник воинам АТО. Неизвестные облили памятную доску в Голосеевском районе столицы красной краской.

Об этом сообщает сайт "Сегодня".

Местные жители, заметившие такой вандализм в парке имени Рыльского, обратились в полицию. На место выехала следственно-оперативная группа. Уточняется, что такое с этим памятником происходит не в первый раз.

Правоохранители отмечают, что в 2019 году вандалы уже обливали памятник в парке Рыльского краской. За содеянное злоумышленникам, у которых отсутствует совесть, грозит штраф или до 5 лет ограничения свободы.

Вандализм, то есть осквернение, повреждение или разрушение зданий и других сооружений, в том числе памятников, которые не включены в Государственный реестр национального культурного достояния, а также объектов единой транспортной системы, их составных частей и другого имущества в общественных местах, наказывается.

Так, правонарушителя могут наказатьштрафом до 100 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан; или общественными работами на срок от 150 до 300 часов; или лишением свободы.

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