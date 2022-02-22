Об этом сообщается странице Facebook-сообщества Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.
"Мы знаем, что вы любите лошадей Пржевальского. Но их малыши, будто игрушечные кузнечики-милота зашкаливает", - говорится в сообщении.
"Как приятно, что жизнь продолжается", "Красавцы!!!Украшение Чернобыльского заповедника", "Гарнюни, аж чмокнуть хочется", - пишут пользователи сети в Фейсбук.
К слову, с субботы, 19 февраля, в Чернобыльскую зону закрыт вход для туристов.
Галкин засветил их с Пугачевой детей в гостях у звезды «Москва слезам не верит»: «Лизавета такая смешнючая!»
Звезда "Мастер Шеф. Битва сезонов" выдала причину конфликта с молодым соперником: "С первого дня не давал покоя"
21-летнюю Татьяну нашли задушенной: перед трагедией звонила друзьям, но никто не откликнулся
Известный певец и актер ушел из жизни вскоре после дня рождения: "Прощай, мастер"
Актриса из РФ приехала в Киев и высказалась об угрозе: "Очень люблю свою страну, но..."
Сроки действия запрета не озвучиваются, но отмечается, что это связано с техническими причинами. Однако Емельяненко думает, что настоящим основанием стала угроза вторжения российских войск и близость границы с Беларусью.
Автор поста отметил, что хотя в Украине есть военное напряжение, все же Чернобыль за последнее время посетило много туристов из Украины и из-за границы.
В комментариях отметили, что туристам запретили посещение на два месяца, но также выразили надежду, что срок сократят.
Ранее сообщалось, оккупанты начали массовую эвакуацию в Россию, срочное заявление
Также власти Киева заговорили о масштабной эвакуации
Politeka рассказывала, лучше из дома без документов не выходить: в СБУ сделали заявление.