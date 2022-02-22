Об этом сообщается странице Facebook-сообщества Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник.

"Мы знаем, что вы любите лошадей Пржевальского. Но их малыши, будто игрушечные кузнечики-милота зашкаливает", - говорится в сообщении.

"Как приятно, что жизнь продолжается", "Красавцы!!!Украшение Чернобыльского заповедника", "Гарнюни, аж чмокнуть хочется", - пишут пользователи сети в Фейсбук.

К слову, с субботы, 19 февраля, в Чернобыльскую зону закрыт вход для туристов.

Сроки действия запрета не озвучиваются, но отмечается, что это связано с техническими причинами. Однако Емельяненко думает, что настоящим основанием стала угроза вторжения российских войск и близость границы с Беларусью.

Автор поста отметил, что хотя в Украине есть военное напряжение, все же Чернобыль за последнее время посетило много туристов из Украины и из-за границы.

В комментариях отметили, что туристам запретили посещение на два месяца, но также выразили надежду, что срок сократят.

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