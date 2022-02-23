При получении любой информации относительно возможного места нахождения парня звонить по номеру спецлинии полиции "102".

Под Киевом правоохранители разыскивают 13-летнего Александра Кустова. Подросток 22 февраля ушел из учебного заведения, но домой не вернулся.

Об этом сообщается в Телеграм-канале Киев Оперативный.

Известно, что 13-летний мальчик пропал в городе Вишневое, Бучанского района, Киевской области. Александр Кустов около 10:00 часов 22 февраля покинул территорию учебного заведения, что по улице Машиностроителей 3, в городе Вишневое и домой не вернулся.

Сейчас его местонахождение неизвестно, а на дзвонки он не отвечает.

На вид пропавшему мальчику 12-13 лет, его рост 146 см, у него худощавое телосложение, волосы светло-русые короткие, лицо овальное, а глаза голубые.

В день исчезновения он был одет в куртку оранжевого цвета, коричневые брюки, спортивная кофта синего с красным цвета, ботинки черного цвета. С собой имеет рюкзак синего цвета.

При получении любой информации относительно возможного места нахождения парня звонить по номеру спецлинии полиции "102".

Напомним, что пропала украинка с пятью детьми, их телефоны выключены.

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