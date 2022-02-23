На опубликованном снимке можно увидеть, что в те времена Андреевский спуск еще практически не был застрое.

На странице сообщества "History Ukraine" в социальной сети Twitter был опубликован старый снимок Киева. На нем можно увидеть одну из первых фотографий украинской столицы. Фото было сделано 170 лет назад.

"Вид на Андреевскую церковь с Подола. 1852-й год. Одна из первых фотографий Киева", – говорится в сообщении под старым снимком.

На опубликованном снимке можно увидеть, что в те времена Андреевский спуск еще практически не был застроен, практически не было деревьев. Ко всему прочему можно рассмотреть как выглядел Подол в середине ХІХ века.

Пользователи сети прокомментировали снимок. Многие отмечали, что локация практически не изменилась. А другие писали, что раньше местность выглядела просто прекрасно.

"Почти не изменилась местность", "Круто, той постройке справа почти 200 лет", "Красиво было, странно правда смотреть на пустые холмы. Представлял себе, что там было больше деревьев, но нет их там вообще. Странно", - писали в комментариях.

Напомним, что Пуща-Водица в Киеве кардинально изменилась за 70 лет: как выглядела местность в 1950-х годах.

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