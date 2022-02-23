Преступление наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок

В ночь с 22 на 23 февраля между зятем и его тещей возник конфликт из-за телефона, который привел к трагедии. Инцидент произошел в Деснянском районе Киева.

Об этом стало известно из сообщения, которое опубликовано в сообществе "Вартовi Еспресо".

Известно, что на улице Шолом-Алейхема, по предварительным данным, муж с женой и тещей отмечали день рождения. Рано на рассвете между ними возник конфликт из-за того, что теща забрала у зятя телефон.

Сообщается, что он толкнул тещу, которая упала и ударилась головой. В результате падения 66-летняя женщина получила травмы, которые привели к смерти. Злоумышленника задержала полиция. Умершую отправили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причины ее смерти.

В Уголовном кодексе Украины причинение смерти по неосторожности (ст. 119, укр. Вбивство через необережність) наказывается ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, а причинение смерти по неосторожности двум или более лицам — лишением свободы на срок от 5 до 8 лет.

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