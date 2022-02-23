Возник пожар в бытовом помещении на территории стоянки грузовых автомобилей. ЧП произошло в Святошинском районе Киева во вторник, 22 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
22 февраля в 22:55 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на улице Трублаини, 2 в Святошинском районе столицы.
"На месте происшествия бойцы установили, что на территории стоянки грузовых автомобилей возгорание возникло в металлической бытовке. При этом огонь охватил припаркованный рядом тентовый прицеп грузовика. В 23:22 спасатели локализовали пожар и в 23:27 ликвидировали", – рассказали в ГСЧС.
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Во время тушения огня пострадал мужчина, 1971 года рождения, которых пытался самостоятельно погасить пламя. Он получил ожоги верхних конечностей и лица и был госпитализирован.
В результате пожара бытовка сгорела полностью, а также было повреждено 3 квадратных метра тента и деревянное перекрытие грузового прицепа. Причины возникновения возгорания установит следствие.
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