Возник пожар в бытовом помещении на территории стоянки грузовых автомобилей. ЧП произошло в Святошинском районе Киева во вторник, 22 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

22 февраля в 22:55 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник на улице Трублаини, 2 в Святошинском районе столицы.

"На месте происшествия бойцы установили, что на территории стоянки грузовых автомобилей возгорание возникло в металлической бытовке. При этом огонь охватил припаркованный рядом тентовый прицеп грузовика. В 23:22 спасатели локализовали пожар и в 23:27 ликвидировали", – рассказали в ГСЧС.

Во время тушения огня пострадал мужчина, 1971 года рождения, которых пытался самостоятельно погасить пламя. Он получил ожоги верхних конечностей и лица и был госпитализирован.

В результате пожара бытовка сгорела полностью, а также было повреждено 3 квадратных метра тента и деревянное перекрытие грузового прицепа. Причины возникновения возгорания установит следствие.

Напомним, что здание колледжа загорелось в центре Одессы, кадры.

Как Politeka писала, масштабный пожар уничтожил жилой дом в Киеве, спасатели оказались бессильны.

Также Politeka рассказывала, что разгорелся cильный пожар под Киевом, количество жертв увеличилось.