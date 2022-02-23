Жильцы дома даже не смогли найти ключи от хранилища. По номеру телефона, указанному возле хранилища на карте КГГА, никто не отвечает.

Если в столице возникает угроза обстрела, то за три минуты населению должны сообщить об этом специальными сиренами. Они размещены на предприятиях по всему городу. Люди должны спрятаться в бомбоубежище. Но в Киеве не смогли найти укрытие, официально зарегистрированное в доме.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инициативная группа жильцов одной из многоэтажек Киева на улице Драгоманова решила все-таки разыскать бомбоубежище официально зарегистрированное в их доме. Никаких ключей и подсказок, где расположено помещение нет. На карте есть, но невозможно найти.

Поэтому люди обратились в коммунальные и другие учреждения – но и там найти укрытие не помогли. Несмотря на просьбы людей, с ними никто не встретился и ничего не объяснил.

Жильцы дома даже не смогли найти ключи от хранилища. По номеру телефона, указанному возле хранилища на карте КГГА, никто не отвечает. Управляющая компания, обслуживающая дом, передала ключи от хранилища коммунальному диспетчеру, но тот находится в соседнем доме. Поэтому возникла другая проблема – получить их в случае экстренной ситуации будет не просто.

Напомним, что в бомбоубежищах Одессы нашли серьезные дефекты.

Как Politeka писала, в Киеве на месте бомбоубежища находятся кучи мусора, кадры.

Также Politeka рассказывала, что в Днепре назвали количество подходящих бомбоубежищ.