В Вишневом на улице Киевской серьезно столкнулось два автомобиля. Вокруг разлетелась запчасти, движение транспорта по трассе сильно затруднилось.

В Вишневом под Киевом произошло серьезное ДТП. После дорожно транспортного происшествия запчасти автомобиля разлетелись по дороге. Об этом информирует Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Сообщается о том, что в Вишневом на улице Киевской серьезно столкнулось два автомобиля. Вокруг разлетелась запчасти, движение транспорта по трассе сильно затруднилось. На место прибыли правоохранители, они пытаются выяснить все причины и обстоятельства происшествия.

"В Вишневом на Киевской жестячок. Разбита морда у фургона типа Рено мастер, запчасти по всей дороге. Второй – Фольксваген. Пробка практически от Кольцевой", - подписали снимок в dtp.kiev.ua, назвав место происшествия "перекрестком зла".



Согласно статистике, ДТП в ноябре и декабре 2021 года чаще всего происходили из-за нарушений правил маневрирования и превышения скорости. Более 3 тысяч ДТП произошло из-за несоблюдения дистанции, почти 1200 – из-за нарушения правил проезда перекрестка, 451 – в результате езды в состоянии опьянения.

Напомним, что журналисты проекта "СтопКор" рассказали о ДТП с кортежем Ярославского.

Как сообщала Politeka, автобус с людьми перевернулся на обледеневшей дороге, много жертв и пострадавших.

Также Politeka писала, киевлянка протащила мужчину машиной около километра.