Как пишет Politeka.net, в телеграмм-канале Бучацкого городского совета сообщили о том, что российские оккупанты срывают эвакуацию мирных людей из горячи точек. Несмотря на договоренности о "зеленом коридоре" для выезда гражданских, которые согласовали на "высшем уровне" в РФ, орки блокирую движение автобусов с людьми, которые бегут от войны.

Так, по данным Бучацкого горсовета, под населенным пунктом Стоянка заблокированы 50 автобусов с мирными жителями.

"Оккупанты срывают эвакуацию. 50 автобусов заблокированы российскими военными в Стоянке: не дают проезд колонне. Продолжаются переговоры, чтобы разблокировать движение транспорта. Напоминаем, что о "зеленом коридоре" была договоренность на самом высоком уровне", - говорится в сообщении.

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