Украинская армия осуществила контратаку под Киевом. Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире украинских телеканалов в четверг, 10 марта, утром.

"Ночь была довольно сложной. Но в целом можем говорить, что сделали контратаку под Киевом. Мы подбили 5 танков", - сказал он.

российская военная техника танк рф война

По словам Денисенко, утром на западных окраинах Киева были слышны звуки артиллерийских боев. "Мы понимаем, что там бои, но более подробной информации пока нет", - отметил он.

Добавим, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 10 марта сообщил, что «группировка сил и средств обороны города Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносит огневое поражение наступательным группировкам оккупантов и удерживает определенные оборонительные рубежи».

Популярные статьи сейчас

"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем

Путин пришел в ярость после обстрела Винницы: "теперь таких боеприпасов осталось мало"

Жена "Холостяка" Добрынина рассказала, как спасалась с мужем и сыном: "Взяли по два спортивных костюма..."

МВД просит терроборону немедленно убрать блокпосты: какая причина

Огромный снаряд попал в жилой дом Чернигова и не сдетонировал, размеры впечатляют: "Враг с воздуха..."
Показать еще

Уничтоженная российская техника, ВСУ

Тем временем советник главы МВД Антон Геращенко в своем Телеграмм-канале показал кадры с поля боя в Броварском районе под Киевом.

Напомним, оккупанты снизили темп наступления и все чаще спасаются бегством: новые данные Генштаба ВСУ

Как сообщала Politeka, транш от МВФ, Регистрация утраченного имущества в "действии", восстановление документов: главные тезисы брифинга Шмигаля

Также Politeka писала, что в Украине ужесточили ответственность за мародерство и госизмену: как теперь будут наказывать преступников