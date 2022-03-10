Украинская армия осуществила контратаку под Киевом. Об этом сообщил советник главы МВД Вадим Денисенко в эфире украинских телеканалов в четверг, 10 марта, утром.
"Ночь была довольно сложной. Но в целом можем говорить, что сделали контратаку под Киевом. Мы подбили 5 танков", - сказал он.
По словам Денисенко, утром на западных окраинах Киева были слышны звуки артиллерийских боев. "Мы понимаем, что там бои, но более подробной информации пока нет", - отметил он.
Добавим, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 10 марта сообщил, что «группировка сил и средств обороны города Киева находится в постоянной готовности к отражению наступления противника, наносит огневое поражение наступательным группировкам оккупантов и удерживает определенные оборонительные рубежи».
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Тем временем советник главы МВД Антон Геращенко в своем Телеграмм-канале показал кадры с поля боя в Броварском районе под Киевом.
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