Российские оккупанты нанесли авиаудар по поселку Песковка Киевской области. В результате атаки страны-агрессора погибла 20-летняя женщина, а еще два человека получили ранения.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. К тому же враг уничтожил девять жилых домов.
"8 марта в 21.30 российская авиация нанесла удар по поселку Песковка в Бучанском районе. Враг сбросил бомбы прямо на жилые дома мирного населенного пункта. В результате удара погибла 20-летняя девушка, 2 человека ранены, уничтожены 9 жилых домов", – рассказали в полиции.
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Напомним, под обстрел российской армии попал жилой дом.
Как сообщала Politeka, бойцы ВСУ пошли в контратаку под Киевом.
Также Politeka писала, что оккупанты снизили темп наступления и все чаще спасаются бегством.