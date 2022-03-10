Российские оккупанты нанесли авиаудар по поселку Песковка Киевской области. В результате атаки страны-агрессора погибла 20-летняя женщина, а еще два человека получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. К тому же враг уничтожил девять жилых домов.

"8 марта в 21.30 российская авиация нанесла удар по поселку Песковка в Бучанском районе. Враг сбросил бомбы прямо на жилые дома мирного населенного пункта. В результате удара погибла 20-летняя девушка, 2 человека ранены, уничтожены 9 жилых домов", – рассказали в полиции.

Напомним, под обстрел российской армии попал жилой дом.

Как сообщала Politeka, бойцы ВСУ пошли в контратаку под Киевом.

Также Politeka писала, что оккупанты снизили темп наступления и все чаще спасаются бегством.