Население столицы Украины уменьшилось на 50 процентов

О том, что на данный момент из Киева выехал каждый второй житель, озаботившийся вопросами безопасности, ссылаясь на слова мэра столицы Украины, Виталия Кличко, прозвучавшие во время информационного телемарафона, пишет "Униан".

Согласно последней информации, в Киеве сейчас находится не более 2 миллионов жителей, видимо, потому, что город больше напоминает крепость: "каждая улица, каждое здание, и каждый блокпост продолжают укреплять".

виталий кличко

Кроме того, как заметил, Владимир Кличко, являющийся братом мэра, киевляне-мужчины, после того, как благополучно вывезли свои семьи, обязательно возвращаются на защиту города.

Популярные статьи сейчас

"Добро пожаловать в ад": ВСУ уничтожили российский истребитель над Черным морем

Столтенберг пригрозил России "5-й статьей": НАТО не будет мириться

Три ключевых пункта: глава МИД Украины Кулеба раскрыл, чего ждать от переговоров с Лавровым

Бойцы ВСУ разгромили базу врага, оккупанты бегут назад в Россию: "Это значительный успех"

Жена "Холостяка" Добрынина рассказала, как спасалась с мужем и сыном: "Взяли по два спортивных костюма..."
Показать еще

Планам "российской орды", предполагающей быстрый захват Киева, не суждено воплотиться в жизнь, исключительно благодаря парням, которые защищают Бучу, Ворзель, Ирпень, Гостомель, где сейчас идут ожесточенные боевые действия. Также, тероборона не испытывает недостатка в желающих приобщиться - в рядах защитников есть известные музыканты и актеры.

Киев

"Такого духа никогда не было. Каждый говорит, что ничего не произойдет, что город не сдадут и враг не пройдет. Могу четко каждому сказать: город стоял и стоять будет", - подвел черту Виталий Кличко.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что руководитель издания "Bellingcat" назвал сроки завершения боев за Украину.

Также ранее мы информировали о том, что российские оккупанты рыдают в трубку своим мамам.

А до этого наш портал сообщали о том, что в правительстве показали карты альтернативных маршрутов по Украине.