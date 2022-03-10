Население столицы Украины уменьшилось на 50 процентов

О том, что на данный момент из Киева выехал каждый второй житель, озаботившийся вопросами безопасности, ссылаясь на слова мэра столицы Украины, Виталия Кличко, прозвучавшие во время информационного телемарафона, пишет " Униан ".

Согласно последней информации, в Киеве сейчас находится не более 2 миллионов жителей, видимо, потому, что город больше напоминает крепость: "каждая улица, каждое здание, и каждый блокпост продолжают укреплять".

Кроме того, как заметил, Владимир Кличко, являющийся братом мэра, киевляне-мужчины, после того, как благополучно вывезли свои семьи, обязательно возвращаются на защиту города.

Планам "российской орды", предполагающей быстрый захват Киева, не суждено воплотиться в жизнь, исключительно благодаря парням, которые защищают Бучу, Ворзель, Ирпень, Гостомель, где сейчас идут ожесточенные боевые действия. Также, тероборона не испытывает недостатка в желающих приобщиться - в рядах защитников есть известные музыканты и актеры.

"Такого духа никогда не было. Каждый говорит, что ничего не произойдет, что город не сдадут и враг не пройдет. Могу четко каждому сказать: город стоял и стоять будет", - подвел черту Виталий Кличко.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что руководитель издания "Bellingcat" назвал сроки завершения боев за Украину.

Также ранее мы информировали о том, что российские оккупанты рыдают в трубку своим мамам.

А до этого наш портал сообщали о том, что в правительстве показали карты альтернативных маршрутов по Украине.