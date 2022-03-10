Украинские военнослужащие во время боев смогли освободить захваченный ранее российскими оккупантами поселок Мощун Киевской области. Кроме того, была отбита попытка противника форсировать реку Ирпень.

Об этом сообщили в пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Украинские воины дают отпор врагу.

"Силами обороны Украины отбита попытка форсирования противником реки Ирпень в районе населенного пункта Мощун. Противник отброшен, населенный пункт освобожден", – говорится в сообщении.

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Напомним, под обстрел российской армии попал жилой дом.

Как сообщала Politeka, бойцы ВСУ пошли в контратаку под Киевом.

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