Еще немного доказательств для суда в Гааге.

В Сеть попало несколько шокирующих снимков, на которых можно рассмотреть, как сегодня выглядит Ирпень

То, каким массированным обстрелам подвергся этот мирный город в Киевской области, и как отразились на окружающих улицах жесточайшие бои с оккупантами, можно увидеть на фото, опубликованных в соцсетях, пишет " Обозреватель ".

Вследствие постоянных ударов артиллерии противника по Ирпеню, повреждено или частично разрушено большинство жилых домов. Но, радует то, что улицы города просто усыпаны обломками уничтоженной российской техники. Впрочем, это не финальные свидетельства военных преступлений "русской орды" - враг и сейчас продолжает уничтожать инфраструктуру Ирпеня.

Отметим, что в четверг, 10-го марта, ВСУ снова не дали российским оккупантам пересечь реку Ирпень: "Силами обороны Украины, отбита попытка форсирования врагом реки Ирпень, поблизости от населенного пункта Мощун - противник отброшен, а населенный пункт освобожден".

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что оккупанты обстреляли аэропорт под Кривым Рогом.

Также ранее мы информировали о том, что США выделят 50 миллиардов долларов Украине.

А до этого наш портал сообщали о том, что у оккупантов появились планы относительно Запорожской АЭС.