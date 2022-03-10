Как пишет Politeka.net, в телеграмм-канале Киевской городской государственной администрации сообщили о создании интерактивной карты работающих автозаправочных станций столицы. Эта карта доступна в городском мобильном приложении "Киев Цифровой".
В приложении можно найти карту АЗС, которые продолжают работу. Также там есть информация о графике работы, типах горючего, ограничениях (сколько литров можно получить за раз) и способах оплаты.
Карта также доступна по ссылке — https://cutt.ly/SAF7DFC.
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