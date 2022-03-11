Глобальные разрушения поблизости от крупных украинских городов, и в самих населенных пунктах.

Пожары, которыми охвачены мирные города Украины из-за постоянных авиаударов российских оккупантов, видны даже из космоса

"Maxar Technologies" в очередной раз опубликовали новые фотоснимки со своих спутников, на которых видны масштабы разрушений поблизости от Киева и Чернигова - около Чернигова горит промышленная зона, а также зафиксированы возгорания на хранилище топлива в Гостомеле, что лишь чуть северо-западнее Киева. Печальные кадры обнародованы " Espreso.TV ".

Вражеская техника и войска развернуты около Озер, в северо-восточном направлении от аэропорта "Антонов", в этот четверг, 10-го марта.

Колонна гражданских автомобилей ждет у моста через реку Ирпень, в городе Ирпень, Киевской области.

В пригороде Гостомеля видно южное окончания аэропорта "Антонов", включая и пожар на складе топлива.

"Российская орда" развернулась под прикрытием деревьев в Лубянке, к северо-западу от аэропорта "Антонова".

Крупный план пожара в промышленной зоне в южной части города Чернигов.

К слову, до этого на "Politeka" писали о том, что оккупанты в панике, и в армию РФ уже готовы брать всех подряд.

Также ранее мы информировали о том, что под Киевом стоят "кадыровцы", которые открывают огонь по солдатам РФ, не давая им бежать.

А до этого наш портал сообщали о том, что момент атаки оккупантов на Днепр попал на видео.