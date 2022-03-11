Сегодня после окончания комендантского часа в Киеве начал работать общественный транспорт, а также открылись аптеки и магазины. Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА.

Город снабжен светом, теплом, водой, связью во всех районах без исключения.

Социально незащищенные слои населения и люди, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить продуктовые наборы в территориальных центрах социального обслуживания по месту жительства. Адреса и контакты центров можно посмотреть на сайте КГГА, Гуманитарного штаба, а также в приложении "Киев цифровой".

Николай Поворозник в очередной раз обратился к водителям с просьбой не выезжать без необходимости в город, пропускать машины "скорой" и транспорт с гуманитарным грузом.

"Киевляне, не оставляйте на долго дома и соблюдайте правила комендантского часа. Помогайте тем, кто рядом", – резюмировал Поворозник.

Напомним, спутники показали разрушения под Киевом.

Как сообщала Politeka, под Киевом стоят кадыровцы, которые открывают огонь по солдатам РФ.

Также Politeka писала, в Киеве создали карту работающих АЗС столицы.