В селе Бышев Киевской области в течение недели было нанесено несколько авиаударов по инфраструктуре поселка. В результате атаки российских оккупантов погиб местный житель, а его отец был ранен.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Авиация врага сбросила бомбы на центр населенного пункта, полностью уничтожив его.
Правоохранители уточнили, что авиация оккупантов уничтожила местный дом культуры, жилой дом, повредила детсад, школу, сельский совет, аптеку, магазины и кафе.
"Враг сбросил бомбы на центр мирной деревни. В результате погиб 32-летний местный житель, его 55-летний отец травмирован. В координации с местной самообороной полицейские присоединились к помощи местным жителям", – рассказали в полиции.
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