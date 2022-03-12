В результате вражеского обстрела загорелась кровля здания на Подоле в Киеве, информирует пресс-служба ГСЧС.

О пожаре на ул. Хорива, 25 спасателям сообщили 12 марта в 6:17.

По прибытию на место происшествия пожарные установили, что в результате попадания неизвестного объекта, горит кровля 4-этажного административного здания.

В 7:34 пожар локализован на площади 50 кв. м и в 8:34 - ликвидирован.

На месте было задействовано 5 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 24 человека личного состава.

Жертв и пострадавших нет.

Отметим, советник министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что в беспилотнике, который упал на улице Хорива, был килограмм взрывчатки (пластида) с металлическими шариками.

«Ввиду всего этого был дрон камикадзе модели "Куб", который из-за рукожопости своих конструкторов и эксплуатанта не выполнил поставленную задачу. Судя по техническим данным, он может переносить до 3 кг груза», - написал Геращенко в своем канале в Телеграмм.

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