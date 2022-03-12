Российские оккупанты нанесли новые удары по Киевской области. Подробности сообщила городской глава Василькова Наталья Баласинович и председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.

В результате ракетных ударов оккупанта по Василькову уничтожен аэропорт.

«Сегодня около 7 часов утра вражеские силы обстреляли город Васильков, восемь ракет попало, обстреляли аэропорт. В результате ракетных ударов аэропорт полностью уничтожен, уничтожена летная полоса, сдетонировал склад с боеприпасами, и они до сих пор детонируют», - отметила Баласинович.

Также уничтожен склад с горюче-смазочными материалами.

Мэр Василькова также призвала всех жителей города оставаться дома и в укрытиях.

Полиция Киевщины опубликовала кадры.

«В Василькове после авиаудара горит нефтебаза. В селе Крячки оккупант ночью обстрелял нефтебазу", - написал председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем телеграм-канале.

Подробностей Кулеба не привел, неизвестно, есть ли пострадавшие.

Также были опубликованы кадры.

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