Российские оккупанты нанесли новые удары по Киевской области. Подробности сообщила городской глава Василькова Наталья Баласинович и председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
В результате ракетных ударов оккупанта по Василькову уничтожен аэропорт.
«Сегодня около 7 часов утра вражеские силы обстреляли город Васильков, восемь ракет попало, обстреляли аэропорт. В результате ракетных ударов аэропорт полностью уничтожен, уничтожена летная полоса, сдетонировал склад с боеприпасами, и они до сих пор детонируют», - отметила Баласинович.
Также уничтожен склад с горюче-смазочными материалами.
Мэр Василькова также призвала всех жителей города оставаться дома и в укрытиях.
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Полиция Киевщины опубликовала кадры.
«В Василькове после авиаудара горит нефтебаза. В селе Крячки оккупант ночью обстрелял нефтебазу", - написал председатель Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба в своем телеграм-канале.
Подробностей Кулеба не привел, неизвестно, есть ли пострадавшие.
Также были опубликованы кадры.
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