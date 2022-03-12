Как пишет Politeka.net, волонтеры с Соломенского района столицы рассказали в Facebook о маленькой девочке Маше, которая в свои 9 лет активно помогает. Каждый день киевлянка вместе с мамой готовит горячие пирожки и полуфабрикаты для украинских защитников.

"Знакомьтесь, это Маша, ей всего 9! Каждый день со своей мамой она помогает нам готовить полуфабрикаты и горячие пирожки для наших военных на Соломенском рынке. Иногда маленькая девочка своей отвагой и трудолюбием может вдохновлять больше, чем кто-либо другой. Ради таких, как наша маленькая героиня, мы и боремся с врагом. В этом и сила нашего будущего! Так хочется рассказать о каждом волонтере, члене нашей команды, которые повседневно выполняют огромную работу. Но потом. Работаем дальше! Слава Украине!", - говорится в сообщении, к которому также прикрепили фото маленькой Маши.

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