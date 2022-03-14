На столичной Оболони артиллерийский снаряд попал в жилой дом, в результате чего был разрушен с первого по третий этажи. Об этом заявил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Также в ГСЧС сообщили подробности ситуации.
14 марта в 5:09 в оперативно-координационный центр Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник в Оболонском районе столицы.
Произошло частичное разрушение лестничной клетки с 1 по 3 этажи и фасада дома с 1 по 9 этажи, а также возгорания в квартирах на 3-м и 4-м этажах.
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В 07: 04 пожар в девятиэтажном жилом доме локализован на площади 500 м кв.
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По состоянию на 07: 40 в девятиэтажном жилом доме обнаружены тела 2 погибших человек, 3 человека госпитализированы, 9 лицам помощь оказана на месте.
Подразделениями ГСЧС спасены 15 человек и эвакуированы 63 человека.
В 07: 58 пожар ликвидирован. Поисковые работы продолжаются.
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