Просим всех четко следовать инструкциям правоохранителей и сохранять спокойствие.

В Киевской области в понедельник, 14 марта, состоится очередной этап эвакуации населения. Граждан будут вывозить из 6 населенных пунктов региона.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Людей доставят в безопасное место.

Так, граждан попросили с документами и вещами прибыть в следующие точки сбора:

"Просим всех четко следовать инструкциям правоохранителей и сохранять спокойствие", – резюмировали в полиции.

Напомним, войска РФ нанесли ночной удар по мирному селу на Житомирщине, фото.

Как сообщала Politeka, снаряд попал в многоэтажку в Киеве.

Также Politeka писала, войска РФ сбросили бомбу на город в Николаевской области, видео.