В Киевской области в понедельник, 14 марта, состоится очередной этап эвакуации населения. Граждан будут вывозить из 6 населенных пунктов региона.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Людей доставят в безопасное место.
Так, граждан попросили с документами и вещами прибыть в следующие точки сбора:
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с. Богдановка – сельсовет ул. Богдана Хмельницкого, 219;
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с. Шевченково, Броварского района, сельсовет;Популярные статьи сейчас
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с. Дмитровка, Озерная 20 и ул. Дачная, 27;
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с. Немешаево, остановка парк "Вечной Славы";
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Гостомель, перекресток ул. Вокзальной и ул. Мирная, а также ул, Остромирская, 67;
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с. Победа, сельсовет, ул. Киевская 7.
"Просим всех четко следовать инструкциям правоохранителей и сохранять спокойствие", – резюмировали в полиции.
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