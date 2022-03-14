В Киевской области в понедельник, 14 марта, продолжаются бои с российскими оккупантами. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА Киевщины. Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическая инфраструктура.
Наиболее опасные направления:
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Житомирская трасса;
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Буча – Ирпень – Гостомель;
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Север Вышгородского района.
"Бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин Броварского района. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами", - подчеркнули в ОГА.
Напомним, на Киевщине пройдет очередной этап эвакуации: список направлений.
Как сообщала Politeka, снаряд попал в многоэтажку в Киеве.
Также Politeka писала, в бою за Киев пал военный летчик.