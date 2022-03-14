Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами.

В Киевской области в понедельник, 14 марта, продолжаются бои с российскими оккупантами. Об этом сообщили в пресс-службе ОГА Киевщины. Захватчики продолжают накапливать войска и технику, обстреливаются жилые массивы и критическая инфраструктура.

Наиболее опасные направления:

"Бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодымерской территориальных общин Броварского района. Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области. Во всех районах Киевской области идет борьба с диверсионными группами", - подчеркнули в ОГА.

Напомним, на Киевщине пройдет очередной этап эвакуации: список направлений.

Как сообщала Politeka, снаряд попал в многоэтажку в Киеве.

Также Politeka писала, в бою за Киев пал военный летчик.