В Киеве вводят комендантский час с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. В это время будет действовать запрет на передвижение по городу без спецпропусков.
"Сегодня – сложный и опасный момент. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия. Поэтому прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги – в укрытии", — подчеркнул Кличко.
Те же ограничения ввели в Киевской области. Это вынужденные меры, цель которых – защитить жителей региона.
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