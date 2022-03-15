В Киеве собираются ввести комендантский час почти на двое суток – он будет продолжаться с вечера 15 марта до утра 17 марта.

В Киеве вводят комендантский час с 20:00 15 марта до 7:00 17 марта. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко. В это время будет действовать запрет на передвижение по городу без спецпропусков.

"Сегодня – сложный и опасный момент. Выходить можно только, чтобы дойти до укрытия. Поэтому прошу всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги – в укрытии", — подчеркнул Кличко.

Те же ограничения ввели в Киевской области. Это вынужденные меры, цель которых – защитить жителей региона.

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